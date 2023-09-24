دواء جديد لسرطان الثدي يقلل احتمال الوفاة

كشف المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الإمارات للأورام عن دواء جديد لسرطان الثدي، يعالج المصابين بالمرض في المرحلة الرابعة، محققاً نتائج أفضل تقلل احتمال الوفاة إلى 45 %، فيما تعد الإمارات الدولة الثانية على مستوى العالم في استخدام العلاج الجديد بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ويشارك في المؤتمر الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ما يزيد على 1400 متخصص في طب الأورام والمجالات المساندة له، و90 متحدثاً من فرنسا وألمانيا وأمريكا إضافة لمشاركة خاصة لكبرى شركات الأدوية العالمية.

أدوية مبتكرة

وأفاد الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه جرى في آخر 12 شهراً تسجيل 15 صنفاً من الأدوية المبتكرة للأمراض السرطانية فقط، لتكون الإمارات ثاني دولة في العالم بعد جهات الاعتماد التي تكون إما هيئة الدواء والغذاء الأمريكي FDA، وإما الهيئة الأوروبية للدواء EMEA.

وذكر أن دولة الإمارات تتميز أيضاً بأنها ثاني أفضل وأسرع دولة في تسجيل الأدوية المبتكرة والنادرة والجينية للأمراض كافة التي منها الأمراض السرطانية. وأكد أن 30 - 50% من حالات السرطان في الدولة يمكن منع حدوثها عن طريق تجنب عوامل الخطورة، وهو ما يعني أن الكثير من الحالات يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكراً، فيما حصد السرطان عالمياً في سنة 2020 أرواح أكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصل حالات السرطان في أنحاء العالم بحلول سنة 2040 إلى 18 مليوناً.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالسرطان في الدولة، منها 26% حالات بين المواطنين، و74% بين غير المواطنين، ومن ناحية النوع، فإن 56% من مجمل المصابين نساء و44% رجال، وفقاً لإحصاءات وبيانات سنة 2019.

طفرات

وقال رئيس جمعية الإمارات للأورام رئيس المؤتمر البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي إن الدواء الجديد الذي يعالج مرض سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، تمت تجربته على المريضات وكانت له آثار إيجابية كبيرة في التعافي من المرض، مشيراً إلى أن هذا العلاج يناسب نحو 40 % فقط من المصابات بالمرض، ممن لديهن طفرات جينية خاصة.

ولفت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة جهات للاطلاع على تجربة الإمارات في نشر الوعي المجتمعي وقصص النجاح للناجين، وارتفاع معدلات الشفاء التي تعود للتشخيص المبكر والوعي الصحي المجتمعي، إضافة لتوفير أحدث العلاجات التي يتم اعتمادها بشكل مباشر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وقال كل هذا يجعلنا بكل فخر من الدول المتقدمة في هذا المجال على مستوى المنطقة.