حامد بن زايد يشهد محاضرة «الأسرة شريك في التعليم»

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، محاضرة استضافها مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله)) بقصر البطين، بعنوان ((الأسرة شريك في التعليم)) ألقاها البروفيسور باسي سالبيرغ الخبير التربوي والباحث والمؤلف الفنلندي، والتي أكد خلالها أن الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز ما وصفها بـ((الصحة الرقمية)) للأطفال، تتمثل في إعلاء المسؤولية المشتركة والتعاون الذكي بين الأسرة والمدرسة.

وشهد المحاضرة، التي أقيمت في مجلس محمد بن زايد بقصر البطين في أبوظبي، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بجانب عدد من القيادات التعليمية وكبار المسؤولين في مجال التعليم، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في عدد من مؤسسات الدولة التعليمية والأكاديمية.

محاور

وركّزت المحاضرة، على 5 محاور رئيسة هي فضل توافر الأجهزة الرقمية في المنازل، الرفاهية والصحة جانبان مهمان في المناهج المدرسية ومخرجاتها، تأثير العوامل غير المدرسية على تحصيل الطلاب، التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور في تعزيز الدراسة في المنزل، بناء شراكات بين المدارس والأسرة والمجتمعات لمواكبة مستقبل التعليم.

تصويري

وبدأت المحاضرة، التي أدارتها الدكتورة مي الطائي مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، بعرض فيلم تسجيلي، يستعرض جهود دولة الإمارات في تطوير العملية التعليمية، وأهمية استخدام الأساليب التعليمية الحديثة والمتطورة في رفع قدرات الطلبة وزيادة تحصيلهم الدراسي، بما يسهم في تأهيلهم ورفع جاهزيتهم.

وأشار البروفيسور باسي سالبيرغ، إلى أن 60% من أسباب التباين في درجات اختبارات الطلبة بالمدارس تعود إلى ((العوامل الأسرية))، مثل المستوى التعليمي للوالدين ومهنتهما، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية، مشدداً على أن تنشئة الأطفال ((أصبحت أكثر صعوبة بسبب استخدامهم للوسائط والتقنيات الرقمية في المنازل)).

ونوه إلى أن الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز ما وصفها بـ((الصحة الرقمية)) للأطفال، تتمثل في إعلاء المسؤولية المشتركة والتعاون الذكي بين الأسرة والمدرسة، مُحدداً ((3 ممارسات تربوية)) لتعزيز الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة، الأولى تعتمد على اعتبار أولياء الأمور شركاء في العملية التربوية وليسوا ((متلقي خدمة))، ولاسيما في الدول التي تعتبر التعليم المدرسي سلعة، والوالدين مستهلكين في أسواق التعليم المتطورة، والثانية تركّز على بناء علاقات تقوم على ((الثقة المتبادلة)) بين الطرفين، والأخيرة تعمل على بناء ((الصحة الرقمية)) للجميع.

تجربة

بعد ذلك استعرض المحاضر جانباً من تجربته الحياتية والمهنية، وأهم الدروس المستفادة، وقال: إنه لطالما كانت المدرسة مسؤولة عن اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح وتوفير تعليم جيد للأطفال والشباب، وحتى وقت قريب كانت المدرسة المكان الرئيس للحصول على المعارف اللازمة للنجاح في المستقبل، وكان للآباء دور حاسم في تعليم أطفالهم وتنشئتهم، بما في ذلك غرس القيم، وتهذيب السلوك، وتعزيز الصحة، وإكسابهم المهارات المختلفة للحياة اليومية، لافتاً إلى أن تغييراً شاملاً طرأ على هذا النموذج، وظهرت أفكار جديدة لنظم التعليم، بعضها نتيجة جائحة ((كوفيد -19))، حيث بات يستطيع الطلاب اليوم تعلّم معظم المعارف والمهارات التي كانت تُدرّس حصرياً في المدارس في السابق، من خلال وسائل بديلة، مثل الوسائط والتقنيات الرقمية.

وقال سالبيرغ: ((لقد أصبح اليوم التعلّم غير الرسمي خارج ساعات الدراسة التقليدية جزءاً لا يتجزأ من التعليم الرسمي في العديد من البلدان، وبات من الممكن للطلاب الحصول على شهادات تدل على اكتسابهم المعارف والمهارات بشكل مستقل وتعترف بها مدارسهم والسلطات التعليمية في بلدانهم، كما أدّت الفرص الجديدة للتعلم الذاتي الموجه إلى تغيير في دور الوالدين تجاه تعليم أطفالهم، وفي الوقت نفسه، مع امتلاك الأطفال القدرة على التعلم في المنزل باستخدام الأجهزة الرقمية، قد تتسع الفوارق في المخرجات التعليمية بين الطلبة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها)).

هواتف ذكية

وأضاف: ((بعض الأبحاث التي أجريت في أستراليا وكندا كشفت عن اختلاف أساليب الوالدين في توجيه استخدام أطفالهم للوسائط والتقنيات الرقمية، لأسباب تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية، حيث يسمح حوالي ثلث أولياء الأمور في أستراليا لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية في السرير كل ليلة، وترتفع هذه النسبة إلى النصف في الأسر ذات الدخل المنخفض، وغالباً ما يستخدم الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية في المدرسة أجهزتهم الرقمية في السرير كل ليلة))، مؤكداً أن رفاهية الأطفال، التي تشمل ((الصحة الرقمية)) والصحة العامة، أصبحت تمثل جانباً حاسماً في المناهج المدرسية في جميع أنحاء العالم.

ولفت الخبير التربوي العالمي، إلى أنه لا يمكن تحميل المدارس المسؤولية عن صحة الأطفال، ولكن هناك جوانب مثل السلامة، والشعور بالانتماء، والرفاهية البدنية أصبحت اعتبارات مهمة في الخطط التعليمية، موضحاً أنه بما أن الآباء هم المربون الأساسيون والمسؤولون عن صحة أطفالهم ورفاهيتهم، فقد بات من الضروري إيجاد شكل جديد من التعاون بين المدرسة والمنزل. وذكر سالبيرغ أن الكثير من الأبحاث في جميع أنحاء العالم تدعم فكرة تأثير مشاركة الوالدين في تعلم الأطفال والأنشطة التعليمية في تحسين المخرجات التعليمية للأطفال والأسر والمجتمعات، ومع ذلك، توجد وجهات نظر مختلفة حول ماهية المشاركة المفيدة للوالدين في التعليم، مشدداً على أنه عندما تكون هناك شراكات وثيقة بين المعلمين وأولياء الأمور، تصبح النتائج الإيجابية أكثر وضوحاً، خاصة فيما يتعلق باحتياجات الأطفال التعليمية والصحية.