عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز قيم التسامح

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمياً على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأمريكية، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون البناء، لمصلحة استقرار ورخاء الشعوب، وتقدم وازدهار المجتمعات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها، وتحويلها إلى فرصة متنوعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه إن التنمية رافعة السلام والاستقرار في العالم، ويجب العمل على تكثيف العمل متعدد الأطراف من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مسارات تنموية محورها رفاهية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ ((COP 28)) والذي تستضيفه دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.

الجبل الأسود

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى في اللقاء، بحث عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

وأطلع سموه رئيس جمهورية الجبل الأسود، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ ((COP 28)) العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اللقاء، العلاقات المتميزة مع جمهورية الجبل الأسود وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

قبرص

كما التقى سموه، نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للرئيس في اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وناقش رئيس قبرص وسموه في اللقاء، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بحثا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نمواً وتطوراً مستمرين في العديد من المجالات.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة جمهورية قبرص الصديقة، في ((COP 28)) بما يدعم الأجندة الطموحة لهذا الحدث العالمي الأهم في مسيرة العمل المناخي العالمي.

وأشاد نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بالعلاقات الاستراتيجية المتطورة والمزدهرة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح في استضافتها ((COP 28)) وخاصة أن الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في مجال تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة ونشرها في العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

الصومال

كما التقى سموه، حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وعدداً من الموضوعات المدرجة ضمن أجندة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء الصومال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية الصومال الشقيقة وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

سانت فنسنت وغرينادين

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

وبحث الجانبان في اللقاء، التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها التنموية والطاقة المتجددة، كما استعرضا القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي والتنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها المتميزة مع سانت فنسنت وغرينادين، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، ولا سيما في المجالات التنموية. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.