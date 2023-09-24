«المدرسة الرقمية» تتوسع في أفريقيا

وقعت الإمارات مذكرة تفاهم في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لتوسيع مبادرات المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في أفريقيا جنوب الصحراء. وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق أنشطة ومبادرات المدرسة الرقمية، لتصل إلى المجتمعات الريفية والمدارس النائية في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية. وفي سياق متصل، أعلنت «المدرسة الرقمية» ومنظمة الأغذية العالمية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية عقد قمة رفيعة المستوى في كيب تاون بجنوب أفريقيا 27 نوفمبر المقبل، لتشكل محطة أساسية لتطوير خارطة طريق للتعليم الرقمي في جنوب أفريقيا، وللإعلان عن عدد من المشاريع في مجال التعليم الرقمي.

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