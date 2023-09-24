محمد الشرقي يؤكد أهمية التبادل الثقافي بين شعوب العالم

محمد الشرقي يؤكد أهمية التبادل الثقافي بين شعوب العالم
التاريخ
9/24/2023 5:58:46 AM
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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية التبادل الثقافي بين شعوب العالم عبر المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم السامية لديننا الحنيف، وإبراز الفنون العربية والإسلامية عبر الأساليب التعبيرية التقليدية والمعاصرة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، ضيوف الدورة الثانية لمهرجان البدر والمشاركين فيه، والذي يقام تحت رعاية سموه بالفجيرة وبالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، والفائزين في منحة البدر ولجان تحكيمها.
وأشار سموه إلى الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعمل الثقافي في الإمارة، والمبادرات النوعية المتكاملة مع رؤية الدولة في هذا المجال، انطلاقاً من أدوارها المحورية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة على جميع المستويات.
وأشاد سموه بدور ضيوف المهرجان والمشاركين في فعالياته المتنوعة هذا العام في تحقيق الأهداف النبيلة للحدث وترسيخ قيم التعايش والتشارك الثقافي والاجتماعي بين مختلف دول العالم.
وعبّر ضيوف المهرجان عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مقدّمين الشكر والتقدير لسموه لرعاية ودعم المبادرات النوعية التي تُحيي مآثر السيرة النبوية الشريفة وتعزز مكانة الفنون الإسلامية وتعيد إحياء النادر منها ونشرها.
حضر الاستقبال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
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