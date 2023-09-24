محمد الشرقي يؤكد أهمية التبادل الثقافي بين شعوب العالم

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية التبادل الثقافي بين شعوب العالم عبر المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم السامية لديننا الحنيف، وإبراز الفنون العربية والإسلامية عبر الأساليب التعبيرية التقليدية والمعاصرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، ضيوف الدورة الثانية لمهرجان البدر والمشاركين فيه، والذي يقام تحت رعاية سموه بالفجيرة وبالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب، والفائزين في منحة البدر ولجان تحكيمها.

وأشار سموه إلى الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعمل الثقافي في الإمارة، والمبادرات النوعية المتكاملة مع رؤية الدولة في هذا المجال، انطلاقاً من أدوارها المحورية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة على جميع المستويات.

وأشاد سموه بدور ضيوف المهرجان والمشاركين في فعالياته المتنوعة هذا العام في تحقيق الأهداف النبيلة للحدث وترسيخ قيم التعايش والتشارك الثقافي والاجتماعي بين مختلف دول العالم.

وعبّر ضيوف المهرجان عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مقدّمين الشكر والتقدير لسموه لرعاية ودعم المبادرات النوعية التي تُحيي مآثر السيرة النبوية الشريفة وتعزز مكانة الفنون الإسلامية وتعيد إحياء النادر منها ونشرها.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.