رئيس وزراء بولندا يطالب فولوديمير زيلينسكي بعدم إهانة البولنديين مجددا



طالب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مواصلا لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الحرب في فبراير العام الماضي.

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.

وقال مورافيتسكي "أنا... أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجددا أبدا مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".

