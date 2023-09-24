رئيس وزراء بولندا يطالب فولوديمير زيلينسكي بعدم إهانة البولنديين مجددا

رئيس وزراء بولندا يطالب فولوديمير زيلينسكي بعدم إهانة البولنديين مجددا
التاريخ
9/24/2023 5:58:46 AM
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طالب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مواصلا لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.
وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الحرب في فبراير العام الماضي.
وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.
وقال مورافيتسكي "أنا... أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجددا أبدا مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".
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