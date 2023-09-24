Sunday, 24 September 2023 02:52 GMT

رئيس وزراء بولندا يطالب فولوديمير زيلينسكي بعدم إهانة البولنديين مجددا

9/24/2023 5:58:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


طالب ماتيوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مواصلا لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الحرب في فبراير العام الماضي.

وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.

وقال مورافيتسكي "أنا... أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجددا أبدا مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".

MENAFN24092023000110011019ID1107129025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث