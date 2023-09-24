وزارة الدفاع الروسية : الأرمينيون في ناغورني قره باغ يسلمون أسلحتهم

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مسؤولون روس اليوم الجمعة إن المقاتلين الأرمينيين في ناغورني قره باغ بدأوا فى تسليم أسلحتهم بعد هزيمتهم السريعة هذا الأسبوع على أيدى القوات الأذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس الأول الأربعاء تم تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف جنود روس في منطقة النزاع في جنوبى القوقاز.

وأضافت الوزارة أنه تم انتهاك وقف إطلاق النار لمرتين حتى الآن دون وقوع إصابات.

وتقع منطقة قرة باغ على الأراضي الأذربيجانية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية وكانت منذ فترة طويلة بؤرة قتال بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.

وأطلق الجيش الأذربيجاني يوم الثلاثاء الماضى عملية للاستيلاء على المنطقة، أعقبها في اليوم التالي استسلام الأرمينيين فى كاراباخ.

ويتهم العديد من الأرمن حاميتهم التقليدية، روسيا، التي لديها جنودها المتمركزين على الأرض، بالتخلي عنهم.

وزعمت مصادر أرمينية أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال القتال الذى استمر لفترة قصيرة وأصيب أكثر من 400 آخرين. ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمينيين في المنطقة الآن أن يتم طردهم أو اضطهادهم من قبل السلطات الأذربيجانية الجديدة.