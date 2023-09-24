وزارة الدفاع الروسية : الأرمينيون في ناغورني قره باغ يسلمون أسلحتهم

وزارة الدفاع الروسية : الأرمينيون في ناغورني قره باغ يسلمون أسلحتهم
التاريخ
9/24/2023 5:58:46 AM
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أعلن
مسؤولون روس اليوم الجمعة إن المقاتلين الأرمينيين في ناغورني قره باغ بدأوا فى تسليم أسلحتهم بعد هزيمتهم السريعة هذا الأسبوع على أيدى القوات الأذربيجانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس الأول الأربعاء تم تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة والمعدات العسكرية تحت إشراف جنود روس في منطقة النزاع في جنوبى القوقاز.
وأضافت الوزارة أنه تم انتهاك وقف إطلاق النار لمرتين حتى الآن دون وقوع إصابات.
وتقع منطقة قرة باغ على الأراضي الأذربيجانية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية وكانت منذ فترة طويلة بؤرة قتال بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين.
وأطلق الجيش الأذربيجاني يوم الثلاثاء الماضى عملية للاستيلاء على المنطقة، أعقبها في اليوم التالي استسلام الأرمينيين فى كاراباخ.
ويتهم العديد من الأرمن حاميتهم التقليدية، روسيا، التي لديها جنودها المتمركزين على الأرض، بالتخلي عنهم.
وزعمت مصادر أرمينية أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال القتال الذى استمر لفترة قصيرة وأصيب أكثر من 400 آخرين. ويخشى عشرات الآلاف من المدنيين الأرمينيين في المنطقة الآن أن يتم طردهم أو اضطهادهم من قبل السلطات الأذربيجانية الجديدة.
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