هل تفوز اللاجئة السابقة ديلان زيجيريوس برئاسة وزراء هولندا ؟

بعد فوزها بزعامة حزب الشعب للحرية والديمقراطية في هولندا، الذي قاده رئيس الوزراء، مارك روته، لمدة 17 عاماً، تسعى وزيرة العدل والأمن، ديلان يسيلجوز زيجيريوس، لأن تصبح أول رئيسة وزراء للبلاد، وأول لاجئة تشغل هذا المنصب.

وتعهدت زيجيريوس المولودة في تركيا، التي تخوض انتخابات صعبة مع منافسيها الشعبويين، بتشديد الإجراءات على الحدود، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» (الخميس).

وقالت الوكالة: لكن الأمر غير العادي في النهج المتشدد الذي يتبناه الحزب الهولندي الحاكم هو حجم التكلفة التي دفعها بالفعل، وذلك لأن الصراع حول سياسة اللجوء هو الذي أدى لانهيار حكومة روته الائتلافية الرابعة على التوالي في يوليو الماضي، مما دفع رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد إلى إعلان اعتزال العمل السياسي.

ونقلت الوكالة عن زيجيريوس، التي تولت الشهر الماضي قيادة الحزب خلفاً لروته، قولها: «إن مسألة الهجرة تمثل معركة تستحق خوضها»، واصفةً سياسات اللجوء في البلاد بـ«غير منطقية».

وأضافت: «في بلد صغير يضم سكانه الآن أكثر من 2.6 مليون شخص وُلدوا في الخارج، يجب أن يعطي نظام اللجوء الأولوية للاجئين الحقيقيين على حساب المهاجرين لأسباب اقتصادية».

ورأت «بلومبيرغ» أنها بذلك تشير إلى استعدادها للتعاون مع الشركاء في اليمين بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 نوفمبر القادم، قائلة إنه على الرغم من أن حزبها يمثل أكبر كتلة في البرلمان، فقد ظل طوال العام الحالي متخلفاً عن منافسيه واحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي، كما تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن الحزب لن يفوز إلا بثلث المقاعد الـ76 اللازمة للحصول على الأغلبية إذا أُجريت الانتخابات اليوم.

وتشير حسابات البرلمان الهولندي المنقسم إلى أنه لا يزال لدى يسيلجوز زيجيريوس فرصة قوية لتولي منصب رئيس الوزراء، إذ يقود الحزب، الذي يتقدم على حزبها بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي، مشرع ذو ميول يمينية يستبعد حتى الآن فكرة الترشح لتولي منصب رئيس الوزراء.

ويعد المنافس اليساري الأعلى مكانة في البلاد هو فرانس تيمرمانز، الذي يقود تحالفاً يضم حزبي «اليسار الأخضر» و«العمال»، والذي استقال من منصبه كرئيس للمفوضية الأوروبية لشؤون المناخ لتولي هذا المنصب، فيما كان مارك روته يتحدث عن بعض الصور النمطية الهولندية الراسخة، فإن خليفته عادةً ما تتحدث عن التناقضات المعاصرة في البلاد، إذ إن أكثر من ربع سكان البلاد إما وُلدوا في الخارج أو أحد والديهم مولود بالخارج، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.

واعتبرت يسيلجوز زيجيريوس في المقابلة «أن دعوة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز لطرد المغاربة من البلاد اقتراح مثير للاشمئزاز»، لكنها لم تستبعد الشراكة مع النائب اليميني المتطرف لتشكيل حكومة.

وقالت زيجيريوس: «لا أريد استبعاد أي ناخبين، ولذلك، لن أبدأ باستبعاد الأحزاب».

ووُلدت يسيلجوز زيجيريوس لأبوين من أصل كردي تركي طلبا اللجوء السياسي في هولندا عندما كانت طفلة، لكنها تقول إن موقفها من الهجرة يتوافق تماماً مع أصولها.

وأضافت: «إذا جئت إلى هولندا اليوم كلاجئة، فمن غير الممكن أن تحصل فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات على الفرصة نفسها التي حصلت عليها لتصبح وزيرة مثلي»، في إشارة إلى نظام اللجوء الحالي.