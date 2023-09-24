مسؤول روسي: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في غارة جوية على كريمنتشوك



لقي شخص واحد على الأقل حتفه في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة بولتافا، دميترو لونين، على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا آخرين بينهم طفل.

وبحسب لونين، أطلق الروس عدة صواريخ على كريمنتشوك، جنوب شرقى كييف. وتصدت الدفاعات الجوية لأحد الصواريخ، لكن صاروخا آخر أصاب مبنى مدنيا.