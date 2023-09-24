مسؤول روسي: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في غارة جوية على كريمنتشوك

مسؤول روسي: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في غارة جوية على كريمنتشوك
التاريخ
9/24/2023 5:58:45 AM
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لقي شخص واحد على الأقل حتفه في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول محلي.
وقال الحاكم العسكري لمنطقة بولتافا، دميترو لونين، على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا آخرين بينهم طفل.
وبحسب لونين، أطلق الروس عدة صواريخ على كريمنتشوك، جنوب شرقى كييف. وتصدت الدفاعات الجوية لأحد الصواريخ، لكن صاروخا آخر أصاب مبنى مدنيا.
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