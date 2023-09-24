Sunday, 24 September 2023 02:52 GMT

مسؤول روسي: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في غارة جوية على كريمنتشوك

9/24/2023 5:58:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


لقي شخص واحد على الأقل حتفه في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة بولتافا، دميترو لونين، على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا آخرين بينهم طفل.

وبحسب لونين، أطلق الروس عدة صواريخ على كريمنتشوك، جنوب شرقى كييف. وتصدت الدفاعات الجوية لأحد الصواريخ، لكن صاروخا آخر أصاب مبنى مدنيا.

MENAFN24092023000110011019ID1107129021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث