نيس يهزم موناكو في الدقائق الأخيرة بالدوري الفرنسي وفلورين يهدر ضربتي جزاء

نيس يهزم موناكو في الدقائق الأخيرة بالدوري الفرنسي وفلورين يهدر ضربتي جزاء
التاريخ
9/24/2023 5:58:45 AM
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تغلب نيس على مضيفه موناكو
1 /صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وشهدت المباراة إهدار فلورين بالوجان مهاجم موناكو لضربتي جزاء في الدقيقتين 12 و55، مفوتا على فريقه فرصة حسم اللقاء لصالحه.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيريمي بوجا الهدف الوحيد لنيس.
ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بريست صاحب المركز الثالثوالذي يلعب يوم السبت مع ليون.
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