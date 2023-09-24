نيس يهزم موناكو في الدقائق الأخيرة بالدوري الفرنسي وفلورين يهدر ضربتي جزاء



تغلب نيس على مضيفه موناكو

1 /صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت المباراة إهدار فلورين بالوجان مهاجم موناكو لضربتي جزاء في الدقيقتين 12 و55، مفوتا على فريقه فرصة حسم اللقاء لصالحه.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيريمي بوجا الهدف الوحيد لنيس.

ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن بريست صاحب المركز الثالثوالذي يلعب يوم السبت مع ليون.