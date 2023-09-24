ليتشي يفوز على جنوة في ويحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي

ليتشي يفوز على جنوة في ويحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي
التاريخ
9/24/2023 5:58:44 AM
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فاز فريق ليتشي على ضيفه جنوة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ساليرنيتانا مع فروسينوني 1/1.
ويدين ليتشي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريمي أودين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.
واضطر فريق جنوه لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أرون مارتين في الدقيقة 84.
ورفع ليتشي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.
وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ساليرنيتانا مع ضيفه فروسينوني 1/1.
وتقدم فروسينوني بهدف أحرزه سيموني رومانولي في الدقيقة 12 وتعادل ساليرنيتانا عن طريق جوفاني كابرال في الدقيقة 52.
ورفع فروسينوني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.
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