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ليتشي يفوز على جنوة في ويحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي

9/24/2023 5:58:44 AM
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فاز فريق ليتشي على ضيفه جنوة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ساليرنيتانا مع فروسينوني 1/1.

ويدين ليتشي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريمي أودين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

واضطر فريق جنوه لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أرون مارتين في الدقيقة 84.
ورفع ليتشي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ساليرنيتانا مع ضيفه فروسينوني 1/1.
وتقدم فروسينوني بهدف أحرزه سيموني رومانولي في الدقيقة 12 وتعادل ساليرنيتانا عن طريق جوفاني كابرال في الدقيقة 52.

ورفع فروسينوني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

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