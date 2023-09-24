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شتوتجارت يفوز على دارمشتاد ويتصدر البوندسليجا بشكل مؤقت

9/24/2023 5:58:44 AM
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قلب فريق شتوتجارت تأخره بهدف أمام ضيفه دارمشتاد إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ليعتلي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وتقدم دارمشتاد بهدف أحرزه دان أكسيل زاجادو، لاعب شتوتجارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، ثم تعادل شتوتجارت عن طريق إنزو ميلوت في الدقيقة 22 وأضاف سيرهو جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم شتوتجارت 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرهو جيراسي الهدف الثاني له والثالث لشتوتجارت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد دارمشتاد عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

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