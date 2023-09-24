ميندي يعلق على الهزيمة أمام النصر: احتساب الهدف الأول كان قاسياً للغاية والدخان ملأ الملعب



اعتبر السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي أن احتساب الحكم لهدف النصر الأول كان قاسيًا.

وخسر الأهلي أمام مضيفه النصر بنتيجة 3/4 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وقال ميندي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد وتلقينا هدفًا مبكرًا أمام فريق قوي يملك العديد من النجوم وهو ما صعّب المباراة".

وأضاف: "قرار احتساب هدف النصر المبكر كان قاسيًا نتيجة أن أدخنة الألعاب النارية كانت تملأ الملعب"، على حد قوله.

وأشار ميندي إلى أن لاعبي الأهلي حاولوا العودة في النتيجة في أكثر من مرة خلال اللقاء لكن التوفيق لم يكن محالفًا لهم.

واختتم "علينا أن نواصل العمل من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل، لست سعيدًا بتلقي أهدافًا كثيرة في شباكًنا لا زلت أحتاج للعمل بشكل أكبر وكذلك الفريق عليه أن يعمل على تصحيح الأخطاء ونعد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات القادمة".

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الخامس.