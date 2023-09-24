ميندي يعلق على الهزيمة أمام النصر: احتساب الهدف الأول كان قاسياً للغاية والدخان ملأ الملعب

ميندي يعلق على الهزيمة أمام النصر: احتساب الهدف الأول كان قاسياً للغاية والدخان ملأ الملعب
التاريخ
9/24/2023 5:58:44 AM
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اعتبر السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي أن احتساب الحكم لهدف النصر الأول كان قاسيًا.
وخسر الأهلي أمام مضيفه النصر بنتيجة 3/4 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وقال ميندي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد وتلقينا هدفًا مبكرًا أمام فريق قوي يملك العديد من النجوم وهو ما صعّب المباراة".
وأضاف: "قرار احتساب هدف النصر المبكر كان قاسيًا نتيجة أن أدخنة الألعاب النارية كانت تملأ الملعب"، على حد قوله.
وأشار ميندي إلى أن لاعبي الأهلي حاولوا العودة في النتيجة في أكثر من مرة خلال اللقاء لكن التوفيق لم يكن محالفًا لهم.
واختتم "علينا أن نواصل العمل من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل، لست سعيدًا بتلقي أهدافًا كثيرة في شباكًنا لا زلت أحتاج للعمل بشكل أكبر وكذلك الفريق عليه أن يعمل على تصحيح الأخطاء ونعد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات القادمة".
ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الخامس.
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