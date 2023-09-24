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مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تراجع

9/24/2023 5:58:43 AM
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 58ر106 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 84ر33963 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 94ر9 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر4320 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 18ر12 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 81ر13211 نقطة.

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