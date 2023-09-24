مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تراجع



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 58ر106 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 84ر33963 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 94ر9 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر4320 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 18ر12 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 81ر13211 نقطة.