مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تراجع

مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تغلق على تراجع
التاريخ
9/24/2023 5:58:43 AM
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 58ر106 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 84ر33963 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 94ر9 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 06ر4320 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 18ر12 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 81ر13211 نقطة.
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