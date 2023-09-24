رونالدو بعد تسجيله هدفين في الأهلي: أود الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر



تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شغفه بكرة القدم وتسجيل الأهداف رغم تقدمه في السن بعدما سجل هدفين في فوز النصر 4-3 على ضيفه الأهلي في مباراة مثيرة بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم الجمعة.

وبهدفيه أمام الأهلي، ارتفع رصيد النجم البرتغالي البالغ عمره 38 عاما إلى تسعة أهداف بسبع مباريات في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف أمام البرازيلي مالكوم لاعب الهلال بينما قلص فريقه الفارق الذي يفصله عن الصدارة، التي ينفرد بها الاتحاد حامل اللقب، إلى ثلاث نقاط.

وقال رونالدو في تصريحات لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) بعد المباراة "لا زلت أحب كرة القدم حتى في مثل سني، لا زلت أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات و(أود) الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر".

وأضاف لاعب ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "لكن في الوقت الحالي أشعر أنني بحالة جيدة. لا زلت قادرا على مساعدة الفريق. لكن الليلة الأهم هو أننا فزنا بالمباراة ونحن بين أندية القمة في الدوري الآن".

وعن المباراة، قال قائد البرتغال "لقد كانت مباراة رائعة. قدمنا أداء جيدا جدا. لعبنا أمام منافس رائع. كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة لكن أعتقد أننا لعبنا بصورة أفضل وبدأنا بشكل جيد جدا وسجلنا هدفين.

"لكن أعتقد بالنسبة للجماهير كانت مباراة رائعة... شهدت أهدافا رائعة من الفريقين. نحن سعداء للغاية لأننا بين أندية قمة الترتيب وهذا ما نسعى لتحقيقه".

