الفيفا يكشف قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يوم الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2023.

وقال "الفيفا" في موقعه الإلكتروني: "تتضمن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2023 مجموعة رائعة من الأهداف سواء لكرة القدم الرجالية أو النسائية".

وأضاف أن "الجائزة مسماة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فرينك بوشكاش، الذي اشتهر بأهدافه الفردية الرائعة، وستحتفي هذه السنة بأروع هدف في فترة ما بين 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023".

وتضمنت قائمة "الفيفا" 11 مرشحا هذا العام كالآتي:

. هدف الأرجنتيني ألفارو باريال في مرمى بيتسبيرغ ريفرهاوندز في ربع نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

. هدف الكولومبية ليندا كايسيدو أمام ألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات الأخيرة، والذي ساعدت به منتخبها على الانتصار 2-1.

. هدف الباراغوياني خوليو إنشيزو من على بعد 25 ياردة لصالح برايتون في مرمى حارس السيتي إيدرسون.

. هدف الكوري الجنوبي كانغ سيونغ جين في مرمى الأردن بكأس آسيا لأقل من 20 عاما.

. هدف الأسترالية سام كير في مرمى فريق إنجلترا بكأس العالم للسيدات.

. هدف براين لوزانو في مرمى سي أف أميركا بالدوري المكسيكي.

. هدف غييرمي مادروغا لاعب بوتافوغو في مرمى نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي.

. هدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمى بورغوس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

. هدف نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة في مرمى بوافيستا بالدوري البرتغالي.

. هدف آشوت تاغيبيرغن في مرمى الدنمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا.

. هدف البرازيلية بياتريس زانيراتو في مرمى منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.