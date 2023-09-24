الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وقال منشور للرئاسة التونسية على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له".

وانقطع التيار الكهربائي في تونس عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان إن سبب الانقطاع "عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".وأكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري وقتها أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وأضاف الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك أن الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس، مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.

ونادرا ما يحدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تونس.

وهذا الصيف وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، نفذت السلطات إجراءات تقنين للكهرباء لفترات قصيرة طالت في كل مرة منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة.