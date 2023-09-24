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جاك جريليش يقترب من العودة إلى مانشستر سيتي في مواجهة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

9/24/2023 5:58:42 AM
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بات من المرجح عودة جاك جريليش، مهاجم مانشستر سيتي، إلى فريقه في مواجهة نوتنجهام فورست غدا السبت بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب الوسط الإنجليزي غاب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة في الركبة، كما لم يشارك
في مباريات التوقف الدولي هذا الشهر.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى تدريبات فريقه، ليقلل من مخاوف مدربه جوسيب جوارديولا بشأن الإصابات وذلك بعد انضمام لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين والتي تضم كلا من كيفن دي بروين وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى عودة اللاعبين المصابين لأن لدينا العديد من المباريات، ولا يمكننا خوضها بنفس اللاعبين".

وأضاف: "لقد عاد جاك مجددا، وتدرب بشكل جيد وربما يكون جاهزا للمشاركة لبضع دقائق، كوفاسيتش أيضا موجود إنه في المرحلة الأخيرة من عملية التعافي لكننا خسرنا خدمات برناردو فيما يتواصل غياب جون ستونز وكيفن دي بروين"

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد مرور خمس جولات من المسابقة.

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