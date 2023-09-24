مدرب توتنهام هوتسبير بوستيكوجلو: قمة شمال لندن أمام أرسنال ستكون تحديا هائلا

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير إن جماهير الفريق أعطته لمحة عن مدى أهمية مباراة قمة شمال لندن أمام أرسنال بعد غد الأحد حيث يتطلع توتنهام للحفاظ على بدايته الرائعة للموسم.

ولم يخسر كل من أرسنال وتوتنهام في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز وسيدخل الفريقان مباراة القمة برصيد 13 نقطة لكل منهما مع احتلال فريق المدرب بوستيكوجلو المركز الثاني بفارق الأهداف بينما يحتل منافسهم اللدود المركز الرابع.

ويستمتع توتنهام بأفضل بداية لموسم في الدوري الممتاز منذ 57 عاما. لكن الفريق لم يفز على ملعب الإمارات في الدوري منذ 13 عاما بينما يدرك بوستيكوجلو أيضا أن أرسنال فاز ذهابا وإيابا الموسم الماضي.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين اليوم الجمعة "لقد أعطتني الجماهير لمحة عن أهمية هذه المباراة. لقد شاركت من قبل في مباريات قمة خاصة مع سيلتيك.

"أفهم ما يعنيه ذلك بالنسبة لمشجعي الناديين.

"أرسنال فريق جيد جدا وقدم موسما رائعا العام الماضي وعزز صفوفه هذا العام. يلعبون بثقة كبيرة ومواجهتهم على ملعبهم ستكون تحديا هائلا بالنسبة لنا".

ونادرا ما كان المستوى العام مؤثرا في مباريات قمة شمال لندن في السابق لكن بوستيكوجلو قال إن الخبرة قد تلعب دورا مع العديد من اللاعبين الجدد الذين يستعدون لتذوق المنافسة الساخنة لأول مرة.

وأضاف "لدينا بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا هذه المواجهة من قبل. الأمر لا يتعلق فقط بمباراة قمة خارج أرضنا ولكنه التحدي المتمثل في التغلب على منافس قوي أيضا.

"الخبرة هي التي تصنع الفارق في هذه المباريات. أسعى لترك الحرية للاعبين لإظهار قدراتهم بأفضل طريقة ممكنة.

"لا أريد أن أضع الكثير من القيود أو أحاول توجيههم كثيرا بشأن ما يمكن توقعه".

وبعد بيع هاري كين إلى بايرن ميونيخ، سيكون توتنهام بدون أفضل هداف في مباريات القمة على الإطلاق، لكن بوستيكوجلو قال إن الفريق قام بعمل جماعي رائع لتعويض "أفضل لاعب" في النادي.



