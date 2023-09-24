الخارجية الإماراتية والخارجية الكويتية تناقشان التحول الرقمي في المجال القنصلي



اجتمع بديوان عام الوزارة في أبوظبي كل من سعادة راشد نظر رحمة، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية وسعادة محمد جمعة الرميثي، مدير إدارة التحول الرقمي في وزارة الخارجية مع سعادة عبدالله مساعد القديري، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية الكويتية والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من موضوعات التحول الرقمي إضافة إلى تبادل الخبرات لتوفير خدمات قنصلية رقمية متميزة.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال القطاع القنصلي في وزارة الخارجية فضلاً عن آليات التنسيق والتناغم ما بين الإدارات المعنية ونوعية الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها سواء في الأحوال العادية أو خلال الأزمات.

كما شرح سعادة راشد نظر رحمة الآلية المتبعة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني (eDAS)، وهو نظام رقمي جديد للتصديق على المستندات إلكترونياً تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات فيما يخص أتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين في ظل تطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مصممة وفقاً لاحتياجات المتعاملين موضحا أنه تم تغيير رسوم التصديق وتبني رسم ثابت منذ بداية شهر فبراير 2023.

وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية من الجانب الإماراتي وممثلون من وزارة الخارجية من الجانب الكويتي.