برنامج متحف الشندغة العائلي.. تجارب مستلهمة من التراث البحري المحلي



أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن إطلاق برنامج "متحف الشندغة العائلي" الهادف إلى منح زوار متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، فرصة استكشاف تفاصيل التراث البحري المحلي، والتعرف على الحرف التقليدية، وتأثير البحر على الحياة المجتمعية، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات والتجارب التراثية المتنوعة التي تجسد قيم الثقافة المحلية، وتُبرز أصالة المجتمع وتاريخ الحرف اليدوية التقليدية، وهو ما يتناغم مع التزامات "دبي للثقافة" بتعزيز حضور التراث الإماراتي على الخريطة الدولية.

وتضم أجندة "البرنامج العائلي" الذي يقام في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من كل شهر، تشكيلة من ورش العمل التفاعلية، مثل عرض "صناعة الحبال" باستخدام ألياف شجرة النخيل، وتحدي تصميم القوارب باستعمال المواد التقليدية، والتي يستضيفها جناح "الحياة البحرية" يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، ويشرف عليها مجموعة من الخبراء والمختصين في التراث.

وتسعى "دبي للثقافة" عبر "البرنامج العائلي" الذي يرفع شعار "الحياة على الساحل" ويستمر حتى ديسمبر المقبل، إلى التركيز على تفاصيل التراث البحري والبيئة الساحلية في دبي، حيث سيكون زوار متحف الشندغة، على موعد مع تشكيلة متنوعة من الأنشطة، ومن بينها ورشة "صناعة القوارب التقليدية" التي ستقام في مركز الزوار، وفيها سيتمكن المشاركون من استكشاف تاريخ المهنة، كما يفتح "بيت المجوهرات" أبوابه أمام المشاركين في ورشة "تصميم المجوهرات"، حيث يتعرفون فيها على طرق تصميم المجوهرات واستلهامها من القطع التراثية.

في حين، تمثل "المسارات العائلية" رحلة ثرية بالمعرفة بفضل ما تتضمنه من تجارب استثنائية تتيح للزوار فرصة التجوال بين أروقة "بيت خور دبي: نشأة مدينة" الذي يروي قصة الخور منذ نشأته والأهمية التاريخية لهذا المكان، كما يستكشفون في "بيت العطور" أساليب صناعة الزيوت العطرية والعطور التقليدية، ويتعرفون في "بيت دبي المعاصرة" على تاريخ المدينة وما حققته من قفزات نوعية اقتصادياً وتجارياً.

وفي هذا الصدد، لفت عبد الله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة، إلى أهمية التعريف بالحياة المجتمعية المحلية القديمة، وتاريخ الحرف اليدوية التقليدية، مؤكداً حرص "دبي للثقافة" على حفظها وحمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ومشيراً إلى أن الحرف اليدوية تشكل جزءاً مهماً من التراث وتجسّد عبق التاريخ العريق للدولة، وتعكس أصالة المجتمع الإماراتي وقيمه. وقال: "نحرص في "دبي للثقافة" على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات، عبر التعريف بمنظومة الحرف اليدوية وإبراز تنوعها وجوانيها التاريخية والفنية وحضورها على الساحة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بها وبأهميتها"، لافتاً إلى أن البرنامج العائلي يأتي ضمن جهود الهيئة في التعريف بتفاصيل التراث البحري، وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية على الساحة الدولية، ما يعكس تطلعات دبي الحضارية والثقافية، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة.