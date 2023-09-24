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يورجن كلوب مدرب ليفربول يتوقع مواجهة صعبة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

9/24/2023 5:58:41 AM
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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن وست هام يونايتد من أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم داعيا لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم في المواجهة التي تجمع بينهما بعد غد الأحد.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول على أمل مواصلة بدايته القوية للموسم بعدما حقق ثلاثة انتصارات في خمس مباريات ليحتل المركز السادس برصيد عشر نقاط.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 13 نقطة، لكن كلوب حذر لاعبيه من الاستهانة بوست هام الذي يدربه المخضرم ديفيد مويز والذي سمح للاعب الوسط المؤثر ديكلان رايس بالرحيل عن صفوفه هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "هناك الكثير من المنافسين الأقوياء للغاية، وست هام منهم. أنا سعيد لديفيد (مويز) لأنه بنى هذا الفريق على مدار بضع سنوات. حتى برحيل ديكلان رايس، يبدو الفريق بصورة جيدة جدا".

وأضاف "مع كل اللاعبين الآخرين في صفوفه، يبدو قويا جدا وهذا يجعل مواجهته صعبة جدا. هذا يعني أن علينا أن نكون في أبهى صورة ممكنة".

ويستعيد ليفربول، الذي فاز 3-1 على مضيفه لاسك لينتس من النمسا في مستهل مشواره بالمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي، جهود مدافعه فيرجيل فان دايك بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين في الدوري للإيقاف.

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