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خطف 35 بينهم 24 طالبة في جامعة بنيجيريا

9/24/2023 5:58:40 AM
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قال شهود إن مسلحين في نيجيريا حطموا الأبواب والنوافذ الزجاجية لمساكن طلاب إحدى الجامعات بولاية زامفارا وخطفوا 24 طالبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أحدث عملية اختطاف بالولاية.

وذكر مسؤولون محليون أن المسلحين وهم يقتادون الضحايا أسروا أيضا فرد أمن و10 من عمال البناء كانوا نائمين في ملجأ مؤقت عند بوابة جامعة جوساو الاتحادية.

وقال الطالب حسيني أبو بكر الذي يعيش في سكن قريب "وصل قطاع الطرق المسلحون على دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع، فاستيقظت في ذلك الوقت. وذهبوا إلى مساكن الفتيات بالقرب من الحرم الجامعي وحطموا النوافذ والأبواب وصاحوا في الطالبات طالبين منهن الخروج".

وذكر أبو بكر أنهم اقتادوا الطالبات عبر منطقة أحراش خلف الحرم الجامعي الذي لا تحيط به أسوار.

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد في السنوات الأخيرة وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين.

ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحا يذكر.

وزامفارا واحدة من الولايات التي تتفشى فيها جرائم الاختطاف.

وقال متحدث باسم حاكم الولاية إن مسلحين خطفوا 35 شخصا من جامعة في أول عملية خطف كبيرة للطلاب هذا العام.

وتبعد الجامعة 20 كيلومترا عن عاصمة ولاية زامفارا.

وقال المتحدث باسم الجامعة إن قوات الأمن أنقذت ست طالبات.

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