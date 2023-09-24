رئيس الوزراء الكندي يعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 452 مليون يورو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي أو 452 مليون يورو.

وأعلن ترودو أمام البرلمان الكندي أن هذه المساعدات على ثلاث سنوات، ستشمل تسليم كييف حوالي 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز اف-16.