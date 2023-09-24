رئيس الوزراء الكندي يعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 452 مليون يورو

رئيس الوزراء الكندي يعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 452 مليون يورو
التاريخ
9/24/2023 5:58:40 AM
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي أو 452 مليون يورو.
وأعلن ترودو أمام البرلمان الكندي أن هذه المساعدات على ثلاث سنوات، ستشمل تسليم كييف حوالي 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز اف-16.
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