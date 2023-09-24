الإمارات وأرمينيا توقعان أربع مذكرات تفاهم خلال منتدى الأعمال المشترك



افتتح سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة أبوظبي، ومعالي فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد الأرميني في العاصمة يريفان، منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني بحضور سعادة الدكتورة نريمان محمد الشريف الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى أرمينيا، وأعضاء وفد البعثة التجارية الإماراتية والبالغ عددهم حوالي 100 شخص يمثلون جهات حكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى أكثر من 200 شخص يمثلون الشركات الأرمينية، الذي نظم من قبل اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع سفارة الدولة في يريفان، ومؤسسة "إنتربرايز أرمينيا".

وشهد المنتدى توقيع أربع مذكرات تفاهم، ثلاث للتعاون بين قطاع الأعمال، ومذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي أرميني مشترك.

وقال سعادة عبد الله محمد المزروعي في كلمته الافتتاحية للمنتدى: "يهدف لقاؤنا اليوم إلى ترسيخ أواصر الصداقة بين بلدين صديقين والتي تحرص على رعايتها وتنميتها قيادتا البلدين اللتان دأبتا على توفير كل مستلزمات تسهيل ونجاح أشكال التعاون والترابط المشتركة والمختلفة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وخصوصاً ما توفرانه من حرص ودعم للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال فيهما من أجل خلق أفضل الأجواء والفرص لتعزيز فرص قيام تعاون ثنائي مثمر وقوي".

ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية في علاقات البلدين خاصة وأن اقتصاد الإمارات وأرمينيا يشهد تطورات نوعية في المجالات المختلفة، مؤكداً أن توقيع مذكرات التفاهم مع مركز دعم الاستثمار "إنتربرايز أرمينيا"، وغرفة التجارة الأرمينية سيتيح الفرصة لبلورة رؤى وأفكارا تسهم في إيجاد فرص استثمارية مجدية وإقامة شراكة إماراتية أرمينية تعود بالنفع والمكاسب على الجميع.

من جهته قال وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى: "في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة مليار دولار ونتيجة لذلك أصبحت الإمارات واحدة من الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين لأرمينيا، بعد روسيا والصين، ومع نتائج الأشهر السبعة لهذا العام، بلغ حجم التجارة 870 مليون دولار، وهو ما يزيد ثلاث مرات عما كان عليه العام السابق، كما نما حجم الاستثمارات بسرعة وبنسبة 20% في النصف الأول من العام الحالي".

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات شاملة ومتنوعة في القطاعات المالية والتجارية والاستثمارية والعقارية، والرعاية الصحية، والسياحة، والثقافة.

وأشاد وزير الاقتصاد الأرميني بنظام الإعفاء من التأشيرة بين البلدين الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى الإمارات.

وقال وزير الاقتصاد الأرميني، إن بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتطوير الفرص الاقتصادية إلى أقصى حد، وإن البلدين سيوقعان قريباً اتفاقية سلامة غذائية تتيح تمثيلاً أوسع للمنتجات الأرمنية في السوق الإماراتية.

واستعرض الجانب الإماراتي خلال المنتدى من خلال عرض قدمه ممثل وزارة الاقتصاد، سعيد حسن الظنحاني، مقومات الاقتصاد الإماراتي وتطوراته الأخيرة، حيث أوضح أن اقتصاد الإمارات عزز قدراته المعرفية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً متطوراً وبيئة عمل مثالية تجعلها أكثر دول المنطقة انفتاحاً، في الوقت الذي توفر أسواقها الكثير من الفرص الاستثمارية الغنية وتتمتع بموقع مميز يخدم نطاقاً جغرافياً كبيراً مما يسهم في تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للدولة على مستوى العالم.

كما عقدت البعثة التجارية برئاسة سعادة عبد الله محمد المزروعي، عدة لقاءات عمل مع المسؤوليين في جمهورية أرمينيا، من بينهم نائب رئيس وزراء أرمينيا، ووزير الاقتصاد، ووزير تكنولوجيا المعلومات، تمت خلالها مناقشة الآليات والرسائل الممكنة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري الثنائي وترجمة هذه النقاشات إلى مشاريع عملية وواقعية في البلدين بما ياهم في تنمية اقتصاديهما.

وأظهرت اللقاءات استعداد حكومة أرمينيا لتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، خاصة وأن الاقتصاد الأرميني ينطوي على الكثير من الفرص التي تناسب توجهات المستثمرين الإماراتيين وهي مفتوحة أمام الشركات الإماراتية.

وعبر المسؤولون الأرمينيون عن سعادتهم إزاء التطور الذي تشهده علاقات البلدين في القطاعات المختلفة خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرين إلى أن نظام الإعفاء من التأشيرة بين البلدين سيسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وتطوير التعاون الاستثماري والتجاري.



