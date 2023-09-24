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شركة البترول الوطنية الكويتية: حريق في مصفاة ميناء الأحمدي ورجال الإطفاء يحاولون إخماده

9/24/2023 5:58:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت شركة البترول الوطنية الكويتية على منصة إكس اليوم الجمعة إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي مضيفة أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق".

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