شركة البترول الوطنية الكويتية: حريق في مصفاة ميناء الأحمدي ورجال الإطفاء يحاولون إخماده

شركة البترول الوطنية الكويتية: حريق في مصفاة ميناء الأحمدي ورجال الإطفاء يحاولون إخماده
التاريخ
9/24/2023 5:58:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت شركة البترول الوطنية الكويتية على منصة إكس اليوم الجمعة إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي مضيفة أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق".
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