محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها
التاريخ
9/24/2023 5:58:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقاً: "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".
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