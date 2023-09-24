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محمد بن زايد: لقاء محمد بن سلمان عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

9/24/2023 5:58:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقاً: "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار. الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".


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