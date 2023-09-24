أحمد بن محمد يحضر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي



حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم ، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، بفندق هيلتون دبي الحبتور ستي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سعادة عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة“حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” وقيادة المملكة العربية السعودية، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزًا للتعاون والشراكة الاستراتيجية لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ، عبر مزيد من التكامل والتنسيق ضمن مختلف القطاعات.

علاقات أخوية راسخة..

من جانبه، أعرب سعادة عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية عن شكره وامتنانه لمشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الشعب السعودي الاحتفال باليوم الوطني، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من حرص واهتمام كبيرين لتطوير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وضمن مختلف المجالات.

حضر الحفل معالي عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ووفود شعبية من البلدين الشقيقين.



