خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في العين

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم في منزل سيف بن مفتاح النيادي في منطقة أم غافة في مدينة العين، بمناسبة عودة نجله رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن سالماً، بعد أن أكمل بنجاح مهمته الفضائية التي استمرت ستة أشهر.

وبارك سموّه لسلطان النيادي وأفراد أسرته عودته سالماً إلى وطنه وأهله وهنأه بهذا الإنجاز التاريخي الذي تفتخر به دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، ويُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات ومسيرتها المتميزة في مختلف المجالات.

كما أشاد سموّه بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء منذ بداية الفكرة وحتى تكللت بالنجاح في مهمة فضائية تاريخية بكل تفاصيلها وأبعادها ونتائجها، والتي كتبت فصلاً جديداً في طموح زايد نحو الفضاء، لتواصل دولة الإمارات إسهامها في استكشاف الفضاء ودعم الأبحاث والتجارب العلمية المتطورة عن الفضاء الخارجي وإيجاد الحلول العلمية لتحديات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف سموّه أن قيادتنا الحكيمة آمنت بقدرات أبنائها ووثقت بكفاءتهم وسخّرت لهم جميع الإمكانات والفرص للإبداع والتميز، والحمد لله شبابنا كانوا على قدر المسؤولية والثقة وأثبتوا نجاحهم في خوض تكنولوجيا الفضاء.

وقال سموّه إن النيادي وفريق العمل قدموا نماذج مشرفة وملهمة لشباب الإمارات الطموح القادر على إثبات تفوقه وقدرته على خوض التجارب الصعبة والنجاح فيها، معرباً سموّه عن ثقته بمواصلة الجهود والعمل لتعزيز حضور الدولة في قطاع الفضاء خلال المرحلة المقبلة.