مجلس الأمن السيبراني يحذر من ثغرات أمنية في منتجات أبل وينصح بتحديث الأجهزة

مجلس الأمن السيبراني يحذر من ثغرات أمنية في منتجات أبل وينصح بتحديث الأجهزة
التاريخ
9/24/2023 5:58:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حذر مجلس
الأمن السيبراني الإماراتي من وجود
ثغرات أمنية في منتجات أبل .
وكشف أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.
ونصح الأمن السيبراني
بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.
وقال الأمن السيبراني في حسابه على منصة " إكس"" رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات #أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة".
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