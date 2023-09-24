البريطاني آندي موراي يستهدف المشاركة في أولمبياد باريس بعد خيبة أمل في طوكيو

قال البريطاني آندي موراي إنه يتطلع للمشاركة للمرة الخامسة والأخيرة على الأرجح في الأولمبياد في باريس العام المقبل بعد أن واجه الفائز بذهبيتين أولمبيتين خيبة أمل في نسخة طوكيو الماضية بسبب الإصابة.

وتوج موراي (36 عاما) بأول ذهبية أولمبية في ألعاب لندن 2012 وكرر الإنجاز في ريو 2016 لكنه انسحب من منافسات الفردي في طوكيو قبل عامين بسبب إصابة بالفخذ.

وواصل موراي مشاركته بمنافسات الزوجي برفقة جو ساليسبري في اليابان وبلغا دور الثمانية.

وأبلغ موراي الصحفيين خلال بطولة تشوهاي "أحب اللعب في الأولمبياد مرة أخرى، استمتعت بتجاربي خلال مسيرتي بالألعاب الأولمبية وأحببت كل مباراة لي هناك".

وأضاف "التجربة الأخيرة كانت محبطة لتعرضي لإصابة قبل البطولة ووعدت زميلي بأن أعطي الأولوية لمنافسات الزوجي على الفردي إذا حدثت مشكلة، واقتربنا من تحقيق ميدالية بالزوجي".

وتابع "أود أن أحظى بفرصة أخرى في باريس العام المقبل، ستكون المشاركة الخامسة والأخيرة على الأرجح".

وقاتل اللاعب الحاصل على ثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى والمصنف الأول على العالم سابقا منذ تعافيه من جراحة أعلى الفخذ في 2019 ويحتل المركز 41 حاليا.

وفي الأسبوع الماضي ساعد بريطانيا في بلوغ دور الثمانية بكأس ديفيز حيث تواجه صربيا في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.