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طقس الإمارات غداً .. ارتفاع في درجات الحرارة

9/24/2023 5:58:38 AM
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق الساحلية يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة شرقاً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:21 والجزر الأول عند الساعة 02:28 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:51.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 44 30 90 30
دبي 44 30 90 15
الشارقة 44 28 75 20
عجمان 41 29 80 15
أم القيوين 40 27 85 25
رأس الخيمة 42 27 50 15
الفجيرة 38 30 50 25
العـين 43 30 45 10
ليوا 45 30 90 20
الرويس 38 30 90 40
السلع 36 28 95 45
دلـمـا 37 32 85 30
طنب الكبرى 38 31 85 35

طنب الصغرى 38 31 85 35
أبو موسى 38 31 90 30.

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