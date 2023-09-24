الأسواق المحلية تربح 23 مليار درهم في أسبوع بدعم أسهم العقار



عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية وربح رأسمالها ما يربو على 23 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بمكاسب قوية لأسهم قطاع العقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.556 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.579 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.5 مليار درهم، موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ نحو 120.4 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي في بلوغ أعلى مستوياته خلال 8 سنوات بعد صعوده هذا الأسبوع بنسبة 3.1% أو ما يعادل 125 نقطة ليغلق عند 4168.55 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.4% والمالية 2.53% والصناعة 2.45% والخدمات 1.29%.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى مستوي 9849.41 نقطة، فيما وصل مؤشر "فادكس 15" عند 9548.24 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 5.35% والاتصالات 1.59% والصناعة 1.11% والطاقة 0.96%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم "ألفاظبي" جاذباً نحو 618.6 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" و"الدار" بنحو 572.5 مليون درهم و495.2 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق دبي، حصد "إعمار العقارية" النصيب الأكبر من التداولات بواقع 972.3 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 407.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 321.5 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 188 مليون درهم.



