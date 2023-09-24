بمشاركة 11 دولة.. دبي تستضيف النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل

تستضيف دبي النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 11 دولة عربية

ووزعت المنتخبات المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، وعمان، والعراق، والمغرب، بينما ضمت الثانية كلا من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً اليوم الجمعة، بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي، وأحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وسعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل.

وقال أحمد غتوري:"سعداء بتنظيم أول بطولة عربية رسمية للبادل في دبي .. عمل الفريق بجد مع كل الاتحادات الوطنية العربية ولأول مرة تجتمع 11 دولة عربية في بطولة واحدة من بينها 5 دول ستكون هذه هي أول مشاركة رسمية لهم".

وأضاف:"نسير على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار هذه الرياضة في العالم العربي، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الدول في الاتحاد العربي وأن تصبح أعضاء في الاتحاد الدولي للبادل، مؤكدا أن استضافة الإمارات لهذه البطولة ستكون علامة فارقة في تطور رياضة البادل في العالم العربي " .

وقال سعيد المري : "رسخت رياضة البادل مكانتها بالانتشار الواسع والسريع في أرجاء وطننا العربي، وهذا الحدث لم يكن ممكناً لولا دعم وتوجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه الاتحاد الإماراتي للبادل للعمل بأقصى الجهود من أجل إقامة هذا الحدث وفق أعلى المعايير وأفضلها".