هدى المطروشي: 18 دولة تتنافس في مونديال الرماية بالمسدس الليزر والجري

تنطلق مسابقات بطولة العالم للخماسي الحديث في الثامنة من صباح السبت، في صالة نادي الشارقة بالحزانة، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 18 دولة، وهي الإمارات، البحرين، عمان، جزر القمر، مصر، العراق، فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، الأردن، فلسطين، موريتانيا، السعودية، المغرب، إيران، أفغانستان، اليمن وتونس. وذلك في مسابقتي الرماية بالمسدس الليزر والجري «غلوبال ليزر رن»، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي.

وتخصص الفترة الصباحية من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر، لمسابقات الناشئات والسيدات، وتليها مباشرة الفترة المسائية والممتدة حتى السادسة مساءً، ويتخللها حفل الافتتاح في الرابعة والنصف مساءً، ويتضمن عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم كلمة الدكتورة هدى المطروشي رئيسة الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكدت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، بمناسبة انطلاق البطولة، أن تنظيم الحدث العالمي الجديد، يثبت للعالم يوماً بعد يوم، مقدرة الإمارات وإمكانياتها لاستضافة البطولات العالمية بكافة أنواعها، وقالت: «نحن سعداء بتنظيم هذه البطولة العالمية الأولى في الإمارات بعد عام واحد فقط من تأسيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، ويأتي إسناد البطولة العالمية للاتحاد الإماراتي، لثقة الاتحاد الدولي للعبة في قدرة وإمكانيات الدولة، والتي استطاعت وتستطيع تنظيم كبرى البطولات العالمية الرياضية، ونحن بدورنا نشكر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على هذه الثقة الكبيرة،

وسعداء بما حققناه في البطولة العالمية الأولى في تايلاند من نتائج، حيث حققنا 5 ميداليات متنوعة في مسابقات الخماسي الحديث، وإن شاء الله سيعقبها بطولات عالمية أخرى في تلك الرياضة، وإننا على ثقة كبيرة في جميع المنظمين والإداريين والحكام والإعلاميين المشاركين معنا، في إدارة هذه البطولة وإخراجها ناجحة ومتميزة».



خطة سنوية

وأوضحت الدكتورة هدى المطروشي أن مسابقة الرماية بمسدس الليزر والجري، إحدى منافسات رياضة الخماسي الحديث، والتي تتضمن كذلك السباحة، المبارزة بالسيف، الفروسية (قفز الحواجز)، وقالت: «نحن في هذا العام، وضعنا خطة سنوية متميزة تتركز على أهداف نشر اللعبة في كافة إمارات الدولة، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال مع جميع المجالس الرياضية بالدولة والأندية العريقة، ومنها أندية العين، الشارقة، مليحة، ودبا الحصن، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شرطة دبي، ومؤسسة عجمان لريادة الأعمال، واتحاد الإمارات للمبارزة، وعدد من الأندية بغرض نشر اللعبة داخل الدولة، وأما خارج الدولة، فتم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، للتعاون المستمر والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في هذه الرياضة».

وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك جوائز نقدية قيمتها لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في مسابقة الرجال، إذ يحصل البطل على ألف درهم، والثاني على 700 درهم، والثالث على 500 درهم، كما تحصل اللاعبة الفائزة بفئة السيدات على جائزة مالية قيمتها 500 درهم.