الاتحاد الدولي للتنس يثمن دور «الفجيرة» في دعم اللعبة ويشيد بالبطولات التي تنظمها

أكد اتحاد الإمارات للتنس أن الاتحاد الدولي للعبة ضم نادي الفجيرة للتنس إلى برنامج مواهب المستقبل، وذلك تثميناً للجهود التي يبذلها في برامجه التي ساهمت بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات ودوره في التطور الذي تشهده رياضة التنس في العالم.

واختار الاتحاد الدولي بطولة الفجيرة التي أقيمت في يناير 2023 إحدى أبرز خمس بطولات لفئة الشباب أقيمت في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لرسالة تسلمها اتحاد الإمارات للتنس، وتعزيزاً لذلك أسند اتحاد التنس لنادي الفجيرة للتنس تنظيم أول بطولة محلية بتصنيف A، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر المقبل، وجدد الاتحاد الدولي للتنس ثقته بالفجيرة إحدى المدن الرئيسة في العالم التي تستضيف بطولات الشباب ومنحها شرف تنظيم بطولتي الشباب في نوفمبر المقبل ويناير من العام 2024، مما يعد إنجازات ومكاسب مميزة.

وبارك ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس لأسرة تنس الفجيرة النقلة النوعية التي يحققها نادي تنس الفجيرة، مضيفاً إنها ليست غريبة على إدارة النادي، لافتاً إلى أنها تعكس المكانة التي يتمتع بها النادي على كل المستويات، ومؤكداً أن نادي تنس الفجيرة يشكل أحد الأركان المهمة لرياضة التنس في الإمارات وأن لجان الاتحاد ستواصل عملها لدعم توجهات وخطط النادي ليواصل تألقه.

ووصف عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس المكاسب التي تحققت بأنها رفيعة المستوى، وأشار إلى أن المكاسب المميزة تعكس القيمة الفنية والتنظيمية للنادي ضمن جهوده للنهوض برياضة التنس في الفجيرة والإمارات، ومبيناً أنها ستمنح أسرة النادي دوافع معنوية لمواصلة العمل لتحقيق نجاحات أكبر.

من جهتها وصفت المدير التنفيذي لنادي تنس الفجيرة هانية ريكي ثقة الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس بجهود النادي بأنها مكسب مهم سيتم استثماره للمستقبل ليكون العمود الفقري للتخطيط للمستقبل لعمل أكبر وإنجازات أفضل، وقدمت شكرها لإدارة النادي للتوجيهات التي مهدت لأي مكسب يحققه النادي.