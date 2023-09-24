بمشاركة إماراتية.. Think للأبحاث والاستشارات ومعهد الشرق الأوسط ينظمان منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تنظّم Think

للأبحاث والاستشارات، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، للعام الثاني على التوالي "منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط (MEI)، أحد مراكز الأبحاث المستقلة في أمريكا، بمشاركة إماراتية، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة 22 سبتمبر.

وستشارك معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى جانب مجموعة من الوزراء والدبلوماسيين من دول المنطقة ، والخبراء والمختصين وصانعي القرار من القطاع الخاص لتقديم آرائهم ووجهات نظرهم خلال ثماني جلسات رفيعة المستوى، إضافة إلى حلقات النقاش التفاعلية. ومن بين المشاركين في المنتدى في هذا العام: رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظة جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة من المؤسسات الدولية ، الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الهاشمية الأردنية؛ و أحمد يلديز، نائب وزير الخارجية في تركيا؛ و الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومتحدثاً رسمياً لوزارة الخارجية في قطر؛ و تيموثي ليندركينج، مبعوث أمريكا الخاص إلى اليمن في وزارة الخارجية الأمريكية؛ والدكتور عامر بساط، المدير العام لشركة BlackRock ورئيس قسم الأسواق الناشئة؛ والدكتورة سارة فكشوري، المؤسسة ورئيسة شركة SVB العالمية للطاقة.

وتتمثل مهمة Think

للأبحاث والاستشارات في توفير المعلومات والاستشارات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التحليلات المتعمقة والرؤى القائمة على البيانات والحقائق. ويسعى فريق Think المتخصص لأن يكون المرجع الأول للحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المهتمة بفهم المنطقة بشكل أفضل، ويندرج المنتدى ضمن جهود Think للأبحاث والاستشارات في تعزيز الحوار والتفاهم وعرض مختلف وجهات النظر بشأن التغيّرات التي تشهدها المنطقة.

وينعقد المنتدى الذي يستمر ليوم واحد تحت عنوان "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تعزيز القدرة على المرونة الاقتصادية من خلال الاستدامة"، ويتناول مواضيع متنوّعة ترتبط بالمشهد العالمي الراهن، مثل كيفية تطور المنطقة لتصبح مركز النشاط والتأثير في الأجندة الدولية، وسبل التعاون مع المجتمع الدولي لوضع حلول طويلة الأمد للتحديات التي تواجه المنطقة في ملفات الطاقة والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.



وقال نيل كويليام، مدير أبحاث الطاقة بمركز

Think للأبحاث والاستشارات: "مع استمرار تطور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنامي دورها كمحرك للنمو العالمي ازدادت حاجة الحكومات والشركات وصناع القرار لفهم المنطقة بشكل أعمق، وأصبح من المهم إقامة منتديات تركز على المنطقة خاصة خلال الأحداث العالمية المهمة مثل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، يناقش "منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023"، الذي ننظمه بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط (MEI)، التحديات المطروحة والفرص المتاحة في المنطقة من وجهة نظر صانعي القرار والمفكرين فيها. تتمثّل مهمتنا في تقديم الأبحاث والاستشارات المستقلة، ويبرهن هذا المنتدى على قوة شبكة علاقاتنا الإقليمية والدولية ويشكّل خارطة طريق لفهم دول المنطقة في خضم التغيرات المتسارعة".



وقال باول سايلم، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط (MEI): "نفخر بالتعاون مع

Think للأبحاث والاستشارات في تنظيم

منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات في قضايا تحول الطاقة، وتغير المناخ، والتنوّع الاقتصادي، والتجارة، والأمن، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنقطة محورية تتلاقى فيها كل هذه القضايا المعقدة، ومن الأهمية بمكان جمع القادة والمتخصصين في مجال السياسات في المنطقة للمشاركة مع المجتمع الدولي من أجل مناقشة

المصالح والفرص المشتركة وطرق استغلالها لتحقيق مستقبل أفضل للجميع".

وبالتزامن مع فعاليات المنتدى، تصدر Think للأبحاث والاستشارات تقريراً بعنوان

"الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حالة التعاون ما بعد التوترات في المنطقة"، الذي يستعرض الآثار المتوقعة لتخفيف التوترات في المنطقة وقدرة التعاون الإقليمي على معالجة القضايا الملحة فيها.



يناقش التقرير فرص التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الجغرافيا السياسية والأمن، والاقتصاد، والطاقة، ويؤكد على ضرورة اغتنام الفرصة لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل ودعم التحول في مجال الطاقة في المنطقة.



الجغرافيا السياسية والأمن: ساهم تعدد الأقطاب في النظام العالمي في نهوض قوى جديدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحويل التركيز نحو تخفيف التوتر وتحقيق تعاون إقليمي أكبر، ويؤكد التقرير على ضرورة تعزيز هذا النهج الجديد بوضع أسس أقوى لضمان استمراريته.

الاقتصاد: ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي وتنويع مصادر الدخل لديها وبالتالي قامت على تعديل استراتيجيتها لتركّز على الاستثمارات المربحة وإضافة الشروط لتقديم الدعم المالي. وفي المقابل أتاح هذا التحول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الدخل المنخفض فرصة تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

الطاقة: تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استراتيجية ترتكز على التعاون الجغرافي الموسع لإعادة تعريف مشهد الطاقة في المنطقة. إن الخطوات الطموحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتأثر المنطقة بتغير المناخ يعزز من أهمية هذا التعاون في شؤون الطاقة.