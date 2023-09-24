تشافي يعلنها: توصلت لاتفاق مع برشلونة لتجديد العقد

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني بشأن تجديد عقده.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة وسيلتا فيغو، قال تشافي: "تم الاتفاق على تجديد عقدي منذ أيام قليلة وسيتم الإعلان قريباً، سعيد لذلك".

وأضاف: "وصلنا في وقت صعب، مع ظروف صعبة، قامت الإدارة والفريق بالعمل بشكل جيد، وحققنا لقبين الموسم الماضي، في السنة الأولى أظهرنا بالفعل أموراً إيجابية، وفي هذا الموسم يجب أن نكون أفضل".

وأكمل: "أرى أن البقاء في برشلونة لمدة 15 عامًا أمر معقد، هذا برشلونة وهنا المتطلبات كبيرة جدًا، آمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة، أنا في بيتي، لكن 15 عامًا صعبة".

وذكرت تقارير صحفية أن عقد تشافي الجديد مع برشلونة، سيكون ساريًا حتى يونيو 2025، ما يعني إضافة عام آخر إلى عقده الحالي.

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيغو غدًا السبت 23 سبتمبر في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.