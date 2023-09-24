الاتحاد الدولي لكرة القدم ومكتب الأمم المتحدة يجددان التزامهما بمكافحة الجريمة

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامهما المشترك بمكافحة الجريمة وطردها من عالم كرة القدم، بعد تجديد مذكرة التفاهم بينهما على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة حالياً بنيويورك.

‎يذكر أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وغادة والي، الرئيسة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متواجدان حاليا في مقر الأمم المتحدة مع بقية القادة والشخصيات العالمية المؤثرة، حيث وقعا على مذكرة التفاهم التي تلزم الطرفين ببذل المزيد من الجهود لحماية اللعبة ونزاهتها.

وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن توفير الحماية جزء من مذكرة التفاهم وعنصر جوهري ً من التعاون بين المنظمتين اللتين ستواصلان عملهما لتكون كرة القدم بيئة آمنة للأولاد والناشئين والرياضيين الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى ذلك، اتفق الفريقان على دعم تطوير شبكة جديدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين قوى الأمن المعنية بمكافحة الفساد والمنظمات الرياضية.

وقالت غادة والي الرئيسة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة :"كرة القدم توحد الناس من كل أقطار العالم، الصغار كما الكبار، والشباب كما الفتيات، وتروّج لنمط حياة صحي وتقدّم الكثير من الفرص الجديدة وتلهم ملايين الناس لتحقيق أهدافهم على أرض الملعب وخارجها".

وأضافت :"أشعر بالفخر لتجديد التزام الفيفا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف ضمان اللعب العادل للجميع وللدفاع عن نزاهة كرة القدم من أجل ملايين المشجعين حول العالم، واللاعبين، والأجيال الصاعدة. ومع مذكرة التفاهم هذه، نسعى لوضع حد للتلاعب بنتائج المباريات والرشاوى والفساد بهدف السماح للجميع بالاستمتاع بجمال هذه اللعبة".

فيما قال إنفانتينو: "من خلال مذكرة التفاهم هذه، يسرني تعزيز الفيفا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للالتزام المشترَك بإبعاد الجريمة عن كرة القدم، واستمرار عمل المؤسستين بهدف ضمان اللعب العادل للجميع وللدفاع عن نزاهة كرة القدم".

وأضاف:" بذل الفيفا جهوداً كبيرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لجعل كرة القدم مكاناً أكثر نزاهة، وسنستمر في منح الفتيان والفتيات حول العالم فرصة لتحقيق أحلامهم على أرض الملعب".