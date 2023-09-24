ريكاردو يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي قبل العودة إلى فورمولا 1

قال ألفا تاوري اليوم الجمعة إن عودة السائق الأسترالي دانييل ريكاردو إلى بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات قد تتأخر لبعض الوقت مع استمرار تعافيه من كسر باليد.

وغاب ريكاردو (34 عاما) عن أربعة سباقات، تشمل جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا بعد غد الأحد، لكن لا يزال الغموض يكتنف عودته في سباق قطر الشهر المقبل.

وأبلغ جوناثان إيدولز مدير هندسة السباقات في ألفا تاوري الصحفيين بأن الفريق لا يتعجل عودته بينما يعوضه السائق الاحتياطي النيوزيلندي ليام لوسون.

وأضاف "شاهدناه في سنغافورة، يواصل التعافي، أعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت، لا أود تحديد موعد لعودته ولا توجد عجلة للتبكير بعودته".

وتابع "أسوأ شيء أن يعود قبل علاج المسألة لتجنب حدوث أي مشكلة أخرى، توجد خمسة سباقات بعد قطر وتركيزنا على التعافي التام".