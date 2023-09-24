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نجم برشلونة القادم.. إصابة قوية لفيتور روكي (فيديو)

9/24/2023 5:58:35 AM
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تعرض اللاعب الشاب فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي للإصابة، في مباراة إنترناسيونال ببطولة الدوري البرازيلي.

وكان روكي وقع على عقود انتقاله إلى برشلونة بداية من العام المقبل 2024، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وتدخل نيكو هيرنانديز لاعب إنترناسيونال بشكل قوي على قدم روكي، ليسقط الأخير متألماً باكياً.

وخرج روكي من المباراة على النقالة الطبية، وتابع روكي اللقاء من على مقاعد البدلاء بعد تلقيه الإسعافات الأولية، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وتشير التكهنات إلى تعرض روكي لإصابة بالتواء في الكاحل، وسيخضع إلى مزيد من الفحوصات لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

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