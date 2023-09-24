المدير الفني لفريق أرسنال يثني على بوستيكوجلو قبل مواجهة ديربي شمال لندن

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بتأثير انجي بوستيكوجلو في توتنهام قبل مواجهة ديربي شمال لندن المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق توتنهام، تحت قيادة بوستيكوجلو، سجل 13 هدفا في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم.

وأكد أرتيتا أنه من معجبي المدرب الأسترالي، الذي تمكن من جعل الأجواء إيجابية في توتنهام رغم رحيل نجم هجوم الفريق هاري كين في الصيف.

وقال أرتيتا :"لديهم تحد جديد، فرصة جديدة، لديهم مدرب جديد يقوم بعمل جيد للغاية، وقام بتغيير الأجواء المحيطة بالنادي ويلعب بطريقة لعب مختلفة أيضا، لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نقدم أقصى ما عندنا للتغلب عليهم".

وأضاف :" أنا معجب به للغاية. لدي لاعبون لعبوا تحت قيادته من قبل، ودائما يتحدثون عنه بإيجابية كبيرة، وهذا ليس مصادفة لأنه يتأقلم بالطريقة الصحيحة، وهذا من جمال الدوري حيث يوجد فيه مدربين كبار، تنافس، وكل مباراة تكون صعبة".

وأكد :" لديهم جودة كبيرة (رغم رحيل كين) لذلك فهذا تغير كبير ولكنهم تأقلموا بشكل جيد معه".



