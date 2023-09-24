21 اتحاداً في آسيا تطبق تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في مسابقات الأندية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ارتفاع عدد الاتحادات الأعضاء التي اعتمدت أو طريقها لاعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقات أندية الاتحاد الآسيوي منذ تقديمها في نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا

إلى 21 اتحاداً.

جرى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في المسابقات الآسيوية للأندية

بداية من الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا منذ عام 2020، حيث تعتبر نسخة 2023-2024 هي الرابعة التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا في البطولة.

وأوضح الاتحاد القاري في تقرير نشره على موقعه الالكتروني أن عدد من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي إيران والفلبين وطاجيكستان وتركمانستان، قامت باستخدام هذه التقنية للمرة الأولى في تاريخها، في حين ينتظر أن تقوم هونغ كونغ والصين باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد يوم 4

أكتوبر 2023 .

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه قام بتقديم دعم ثابت لاتحاداته الوطنية لمساعدتها في تطبيق النظام بنجاح، وبالتالي دعم رؤيته ورسالته المتمثلة في جعل كرة القدم الرياضة الأولى في جميع أنحاء القارة، عبر تمويل تركيب نظام حكم الفيديو المساعد في الملاعب وتنظيم ورشات عمل وندوات متعددة، مثل مؤتمر تكنولوجيا كرة القدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023.