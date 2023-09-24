تحدي عربي في افتتاح أبوظبي اكستريم للفنون القتالية

‎كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي اكستريم" عن بطاقة النزال الرئيسي المشترك، التي تجمع بين البطلين الفلسطيني بلال محمد ، والسوري طارق سليمان وذلك عقب تحديد هوية البطاقة الرئيسية الأخرى التي تجمع بين المقاتلين العالميين بن هندرسون ونيمان جرايسي ، حيث يترقب عشاق الرياضتين أن تشهد البطولة عروضاً قوية يقدم فيها الأبطال مزيجاً من الجوجيتسو والجرابلنج

‎ويبدأ اليوم العد التنازلي لبطولة "أبوظبي اكستريم" لمنظمة " ADXC

" التي تنطلق مساء الجمعة

20

أكتوبر المقبل بمبادلة ارينا في أول نسخة من البطولة التي ابتكرتها الامارات وعاصمتها أبوظبي لتُصبح الأولى والفريدة من نوعها التي تجمع رياضتي الجرابلنج والجوجيتسو داخل القفص وبدون بدلة.

‎وتتبع بطولة " أبوظبي اكستريم"

التي تشهد 10

نزالات حماسية نفس نظام بطولات الفنون القتالية المختلطة ، حيث التعاون المثمر بين منظمة "ADXC" ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ، حيث مدة الجولة 3 دقائق.

‎و تتزامن النسخة الأولى لبطولة "أبوظبي اكستريم" مع أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يشهد مجموعة متنوعة من فعاليات الرياضات القتالية التي أصبحت أبوظبي عاصمتها ومركزها العالمي الذي يأتيه عشاق الرياضات القتالية من مختلف دول العالم.

‎وتفاعل عشاق الرياضات القتالية عقب الكشف عن موعد بطولة "أبوظبي اكستريم" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، ويتوقع أن يكون التفاعل هائلاً عقب الكشف عن هوية طرفي البطاقة العربية التي تجمع بين البطلين الكبيرين بلال محمد وطارق سليمان لما للمقاتلين القويين من مسيرة احترافية متميزة وإنجازات رائعة في رياضة الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو.

‎ويُذكر أن البطل الفلسطيني بلال محمد حقق 23 انتصاراً في 26 نزالاً خاضها بقفص منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA بفوزه على كبار المقاتلين أمثال : ديميال مايا ، ستيفن تومسون ، وجيليبرت برنز ما وضعه ثالثاً على سلم ترتيب وزن خفيف المتوسط ضمن المنظمة الأمريكية العالمية المرموقة.

‎كما للبطل السوري طارق سليمان ، سجلاً حافلاً من المشاركات القوية والإنجازات ، انطلاقاً من منظمة ديسرت فورس وهي المنظمة المتخصصة في مقاتلي الفنون القتالية العرب ، وهو حامل لقب بطولة " محاربي الامارات" للقب خفيف الثقيل ، وسيكون ظهوره في بطولة أبوظبي اكستريم الأول في وزن المتوسط أمام البطل الكبير بلال محمد.

‎وأكد البطل طارق سليمان جاهزية للظهور أمام البطل بلال محمد في ليلة نزالات أبوظبي اكستريم على البطاقة العربية الرئيسية ، مشيراً إلى أن منازلة بلال محمد سيمثل أحد أهم النزالات في مسيرته الرياضية ، كونه سيلعب الجوجيتسو داخل القفص وبدون بدلة ، الأمر الذي يضاعف حماسه لتقديم الأفضل في النزال واسعاد الجماهير العربية.

‎وأضاف :" أنا في غاية الحماس لمنازلة البطل بلال محمد ، وأتوقع حضور وأجواء حماسية هائلة في نزالي أمامه

بمدرجات صالة مبادلة أرينا ، حيث الامارات وعاصمتها أبوظبي هما بلدي الثاني لذلك أتوقع حماس كبير من جماهيري هنا وسأقدم أفضل نزالاتي لإسعادها".

‎وأعرب سليمان عن تفاؤله الكبير بمنظمة ( ايه دي اكس سي) وما تقوم به من عمل مبتكر ورائع و الأسماء العالمية الكبيرة ، وأساطير الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو التي ستشارك في البطولة ، وأكمل :" ستكون ليلة نزالات "أبوظبي اكستريم" في 20 أكتوبر المقبل من أروع ليالي الفنون القتالية والجوجيتسو التي تقدمها أبوظبي عاصمة الرياضات القتالية للعالم ، وسيكون نزالي أمام بلال محمد حدثاً مهماً سنسعى لإسعاد الجماهير به