أرسنال يمدّد عقد أوديغارد 5 سنوات

مدّد أرسنال عقد قائده النروجي مارتن أوديغارد لمدة خمس سنوات، ليحذو حذو العديد من اللاعبين الذين التزموا مع النادي اللندني لفترة طويلة.

ويأتي تجديد عقد لاعب الوسط البالغ 24 عامًا اسوة بما فعل كل من بوكايو ساكا، البرازيلي غابريال مارتينيلي والفرنسي وليام صليبا.

وسجّل لاعب ريال مدريد الاسباني السابق 15 هدفًا في الدوري الانكليزي الموسم المنصرم وأسهم ايضًا بسبع تمريرات حاسمة ليحتل "غانرز" المركز الثاني خلف مانشستر سيتي. كما أحرز ثلاثة اهداف هذا الموسم.

وقال الدولي النروجي الذي انضم الى أرسنال في البداية على سبيل الإعارة من ريال مدريد في كانون الثاني/يناير 2021 "لقد كان قرارًا سهلاً بالنسبة لي".

وتابع "كما قلت عدة مرات، شعرت بالارتباط وشعرت بأنني في بيتي هنا منذ اليوم الأول".

واضاف "تنقلت كثيرا (خلال فترات الإعارة) وأكافح من أجل الاستقرار، لذلك شعرت أنني بحاجة إلى مكان آتي إليه وأستقر فيه وأجد منزلا لي".

وقال أوديغارد إن موجة توقيع اللاعبين على عقود جديدة تعكس الاتجاه الإيجابي للنادي تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

من ناحيته، قال أرتيتا إن العقد الجديد لأوديغارد يمثل "نبأ عظيما" لأرسنال، وتابع "أنا سعيد من أجله أيضا وهو يستحق ذلك، وهذا يظهر أن هناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 13 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر، قبل ان يستضيف جاره اللندني توتنهام الاحد ضمن منافسات المرحلة السادسة.