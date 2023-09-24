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قبل الديربي.. بيلينغهام يغيب عن تدريبات ريال مدريد

9/24/2023 5:58:34 AM
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تغيب الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد عن تدريبات الميرنغي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، المقرر له يوم الأحد، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيلينغهام لم يشارك في تدريبات ريال مدريد، وذلك قبل يومين فقط من مواجهة الديربي، بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.

وذكرت الصحيفة أن بيلينغهام شعر بتوعك في المعدة، قبل انطلاق تدريبات ريال مدريد، ما أدى إلى انسحابه وعدم خوض المران.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي لريال مدريد، لديه ثقة بإن بيلينغهام سيتواجد في المران الأخير قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، وليس هناك شكوكاً حول لحاقه باللقاء المرتقب.

وتمكن بيلينغهام من تسجيل 6 أهداف مع ريال مدريد حتى الآن، منذ انتقاله إلى صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

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