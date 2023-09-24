رئيس فيفا يشيد بتطور كرة القدم في رواندا

رئيس فيفا يشيد بتطور كرة القدم في رواندا
التاريخ
9/24/2023 5:58:34 AM
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أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخطط رواندا في التطور والتقدم بمجال كرة القدم، وهو ما لمسه خلال استضافة تلك البلاد لكونجرس الفيفا.
وقال إنفانتينو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيفا اليوم الجمعة إنه حرص على لقاء بول كاجامي رئيس دولة رواندا بنيويورك على هامش حضوره أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وناقش معه نمو كرة القدم في بلاده.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التعاون المثمر في المستقبل ، وتابع :"لقد كانت رواندا مضيفة رائعة لكونجرس الفيفا في وقت سابق من هذا العام، وكان الرئيس كاجامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم متواجدين".
وقال :"تعاونوا بشكل جيد، ويعملون معنا جنبا إلى جنب ويبذلون الكثير من الوقت والجهد للمضي قدما برياضتنا في البلاد، هناك شغف وحب لكرة القدم على كافة مستويات المجتمع في هذا البلد، وقد اتفقت مع رئيس رواندا على الاستمرار في منح الفتيات والفتيان في البلاد الفرصة لممارسة التدريبات والتعليم من خلال اللعبة الجميلة".
MENAFN24092023000110011019ID1107128974
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