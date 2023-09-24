رئيس فيفا يشيد بتطور كرة القدم في رواندا

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخطط رواندا في التطور والتقدم بمجال كرة القدم، وهو ما لمسه خلال استضافة تلك البلاد لكونجرس الفيفا.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيفا اليوم الجمعة إنه حرص على لقاء بول كاجامي رئيس دولة رواندا بنيويورك على هامش حضوره أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وناقش معه نمو كرة القدم في بلاده.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التعاون المثمر في المستقبل ، وتابع :"لقد كانت رواندا مضيفة رائعة لكونجرس الفيفا في وقت سابق من هذا العام، وكان الرئيس كاجامي وحكومته والاتحاد الرواندي لكرة القدم متواجدين".

وقال :"تعاونوا بشكل جيد، ويعملون معنا جنبا إلى جنب ويبذلون الكثير من الوقت والجهد للمضي قدما برياضتنا في البلاد، هناك شغف وحب لكرة القدم على كافة مستويات المجتمع في هذا البلد، وقد اتفقت مع رئيس رواندا على الاستمرار في منح الفتيات والفتيان في البلاد الفرصة لممارسة التدريبات والتعليم من خلال اللعبة الجميلة".



