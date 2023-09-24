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مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن الأفلام العربية القصيرة المشاركة في نسخته الثالثة

9/24/2023 5:58:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); }); يسرّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن يعلن عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة في نسخته الثالثة. حيث تضمّ هذه القائمة مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة التي تروي قصص نادراً ما تروى حول حياة الناس والمدن في أنحاء العالم العربي.

يعد مهرجان هذا العام بتقديم تجارب مؤثرة. كما سيحتفل بثراء وتنوع رواية القصص العربية، ويدعو المشاهدين الى رحلة مغايرة من خلال قوة الفيلم عبر عرض مجموعة استثنائية من ١١ فيلماً عربياً قصيراً.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي قائلاً:“يلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بتعزيز السينما العربية والثقافة السينمائية في المنطقة والعالم من خلال توفير منصّة لصانعي الأفلام العرب لعرض أعمالهم، وتقديمهم لخبراء صناعة السينما العالميين.”



كما عقّب مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنطوان خليفة، قائلاً: "إن مسابقة الأفلام العربية القصيرة تسلّط الضوء على تفاني المهرجان في دعم وتمكين صانعي الأفلام العرب في مشاركة قصص لم تكن لتروى من قبل، نستكشف من خلالها جوانب مختلفة عن الحياة. وأشاد خليفة بالمخرجين العرب الشباب لأفلامهم المميزة التي تُظهر قوةً ونضجاً استثنائيين."



وتشمل قائمة الأفلام العربية القصيرة التي تم اختيارها:



. فيلم "سموكي أيز” يروي قصة فتاة تعيش ليلة مرعبة في القاهرة بعد أن تتورط في حادث سير مع سائق تاكسي. الفيلم يستخدم موسيقى الراب كوسيلة للتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات والمجتمع. الفيلم من بطولة مغني الراب مروان موسى والممثلة ميار الغيطي وإخراج المخرج المصري علي علي، الحائز على العديد من الجوائز العالمية مما جعله من بين المخرجين الأكثر تكريماً في العالم.



. فيلم "موسم" من إخراج وتأليف حسين إبراهيم، يحكي قصة فراس البالغ من العمر 11 عاماً، ورحلته في مغامرة صيد الطيور في الريف اللبناني مع والده تيسير وصديقه ريان. ما يبدأ كرحلة صيد عادية يتطور إلى رحلة لا تُنسى، وتحول يوماً عادياً إلى مغامرة العمر.



. فيلم "المفتاح" من إخراج راكان مياسي، وتدور أحداثه حول الطفلة إيدينا التي تُزعجها أصوات غامضة تعكّر نومها ليلاً بشكل متكرر. ومع استمرار هذا الضجيج المقلق في اجتياح حياة العائلة، يبقى لنا أن نرى كيف ستتصاعد ردة فعل والديها.



. فيلم "بتتذكري” إخراج داليا نمليش، يحكي قصة زوجان يواجهان الانفصال الوشيك. مما يجعل إلياس وكريستيان يتعمقان في ذكرياتهما المشتركة، ويستعدان لوداع أخير يختبر قوة رباطهما.



. فيلم"سكون" للمخرجة دينا ناصر، يتناول قصة هند؛ لاعبة كاراتيه شابة تتمتع بشخصية كاريزمية وتعاني من ضعف السمع. بعد وقوع حادث مؤلم لها في مركز الكاراتيه، تدخل حياة هند بعدها في دوامة من الفوضى، مما يعيق إصرارها ويثقل روحها.



. فيلم "الحرش" من إخراج فراس الطيبة، يتتبع رحلة شقيقين ينطلقان لدفن والدهما المتوفى. على طول الطريق، تطفو إلى السطح المشاكل العالقة بينهما، مما يجبرهم على مواجهة المعنى الحقيقي لروابط الأخوة والروابط الأسرية.



. فيلم "الترعة" من إخراج جاد شاهين، وهو يروي قصة شاب يرى أمراً غريباُ في ترعة ملعونة، يجعله يشك في كل شيء ويُحدّد مصيره.



. فيلم "رافقتكم السلامة" للمخرج إبراهيم ملحم، تدور أحداثه حول رحلة سلمى المحفوفة بالمخاطر للعودة إلى وطنها، حيث تعبر الحدود بشكل غير قانوني لتسليم جثمان شقيقها إلى منزل عائلتها. وعلى طول الطريق، تواجه تحديات تجبرها على اتخاذ قرار يغير مسار حياتها.



. فيلم "سعيد" من إخراج رامي الزاير، تدور أحداثه حول حياة سعيد الذي يقرر الهرب بعد معرفته بضرورة عودة أخته سلمى إلى منزل والدتهما. ليبحث عن مأوى ومستقبل أفضل.



. فيلم "صمّ" يعرض المخرج روي عريضه مهمّة حسن المتمثلة في إيجاد مكان لدفن زوجته المتوفاة في بلدتها الأصلية بمساعدة طفليه تمارا ورامي، وذلك بناء على رغبتها في أن تُدفن في مسقط رأسها، والتي غادرتها لأكثر من عقدين من الزمن.



. فيلم "أنا وعيدروس" من إخراج سارة بالغنيم، وتدور أحداثه حول شابة سعودية تتسلل للخروج في موعد غرامي، مما يؤدي إلى مشاجرة مع مرافقها - يناقش الفيلم تصادم الحرية الشخصية مع الأعراف المجتمعية.



الجدير بالذكر، بأنه من المقرر أن تقام النسخة الثالثة من المهرجان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023.

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