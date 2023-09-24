شرطة دبي ترصد مخالفات بواسطة الأنظمة الذكية

قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي تسبب خلال الأشهر الـ 8 الماضية في 107 حادثاً توفي منها 3 أشخاص وأصيب 75 آخرين بإصابات متفاوتة من بينهم اصابتين بليغتين، و44 أصابه متوسطة، و29 بسيطة.



وأفاد أنه تم تسجيل 529 ألفاً و735 مخالفة لعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، لافتاً أنه تم رصد بعض الأفعال الخطرة عبر الأنظمة الذكية المنتشرة في كافة شوارع الإمارة، عن قيام بعض السائقين بتغيير مسارهم بشكل مفاجئ وعدم التزامهم بخط السير الإلزامي عند الاقتراب من التقاطعات أو بعض المخارج في الطرق السريعة الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية بليغة.





وأوضح اللواء سيف المزروعي أن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور نصت على أن عقوبة مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي غرامة مالية تقدر بـ 400 درهم، منوهاً بأن خط السير يكون إلزامياً بشكل مؤقت، بناءً على ظروف محددة، كظروف الزمان أو المكان أو حالة الطريق، مثل قواعد منع التجاوز عند انعدام الرؤية والاختناقات المرورية والحوادث، وعند التوقف على التقاطعات بانتظار أولوية المرور، كما قد يكون خط السير محدداً لأنواع معينة من المركبات، مثل خط السير الإلزامي للحافلات وسيارات الأجرة.



وأكد اللواء سيف المزروعي، حرص شرطة دبي على ردع المخالفين عبر الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وترسيخاً للانضباط، خصوصاً عند المخارج والتقاطعات، داعياً السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي تجنباً للحوادث البليغة أو الوقوع في ارتكاب المخالفة.