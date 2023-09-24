قبل 9 أشهر من يورو 2024.. ناغلسمان مدرباً لمنتخب ألمانيا

عُيّن يوليان ناغلسمان مدرباً للمنتخب الالماني لكرة القدم حتى نهاية تموز/يوليو 2024، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة المانيا نهائيات كأس أوروبا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

ويحلّ ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك المقال من منصبه في 10 الشهر الحالي على خلفية تردي نتائج "دي مانشافت" توجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 ودياً. وفي سن الـ 36 عاما بات ناغلسمان أصغر مدرب يشرف على المنتخب الالماني.

وقال ناغلسمان في بيان الجمعة "ننظم نهائيات كأس أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص".

وتابع "لديّ رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي".

من ناحيته، وصف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ناغلسمان بـ "المدرب المتميز" وقال "نحن مقتنعون بأنه سيضمن أن المنتخب الوطني سيلهم جماهيره وأن كأس أوروبا ستحقق أيضا نجاحا رياضيا".

ويستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني من أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر اربع من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية موقتا ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 وديا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 حزيران/يونيو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، ونهائي في برلين في 14 تموز/يوليو.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلاً مجدداً لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب نادي بايرن ميونيخ في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في آذار/مارس 2023 على الرغم من أن النادي البافاري كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.